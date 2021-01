Lilly and co : Bond de 58% du bénéfice net ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique avoir vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 58% à 2,51 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit 2,75 dollars par action, BPA meilleur qu'anticipé par les analystes, pour des revenus en hausse de 22% à 7,44 milliards.



Pour l'ensemble de 2020, le groupe d'Indianapolis a ainsi engrangé un BPA ajusté de 7,93 dollars et des revenus d'un peu plus de 24,5 milliards, à comparer à des fourchettes cibles respectives de 7,45 à 7,65 dollars et de 24,2 à 24,7 milliards de dollars.



Concernant l'année 2021, le laboratoire pharmaceutique confirme anticiper un BPA ajusté entre 7,75 et 8,40 dollars, pour des revenus attendus entre 26,5 et 28 milliards, soutenus notamment par les thérapies de la Covid-19.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

