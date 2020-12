Lilly and co : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note plus générale sur les principaux laboratoires pharmaceutiques, Berenberg réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Eli Lilly, mais avec un objectif de cours relevé de 144 à 150 dollars.



'L'industrie pharmaceutique et biotechnologique a fourni une réponse rapide à la Covid-19 et nous nous attendons à ce que cela se poursuive jusqu'en 2021 avec les premiers vaccins et traitements qui joueront un rôle important à l'échelle mondiale', juge-t-il.



Le broker précise toutefois que ses meilleurs choix parmi les grandes sociétés pharmaceutiques européennes et américaines sont AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb et Novartis.



