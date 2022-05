Lilly and co : Approbation d'Olumiant par la FDA dans la Covid

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Incyte annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé Olumiant (baricitinib) pour le traitement de la Covid-19 chez les adultes hospitalisés nécessitant un supplément d'oxygène, une ventilation mécanique ou une oxygénation par membrane extracorporelle.



L'approbation s'appuie sur les résultats de deux études de phase III randomisées, en double aveugle et contrôlées par placebo, annoncés précédemment. Aucun nouveau signal de sécurité potentiellement lié à l'utilisation d'Olumiant n'a été identifié dans les études.



Le baricitinib est disponible aux États-Unis en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) depuis novembre 2020. Une EUA restera en place pour les patients âgés de deux à moins de 18 ans et hospitalisés qui ont besoin de divers degrés de soutien en oxygène.



