Lilly and co : Acquisition de Protomer Technologies

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce l'acquisition de Protomer Technologies, société de biotechnologies non cotée, dont la plateforme aide à 'identifier et synthétiser des molécules pouvant détecter le glucose ou d'autres modulateurs endogènes de l'activité protéique'.



La valeur potentielle de la transaction dépasse le milliard de dollars, avec l'achèvement réussi de futures étapes de développement et commerciales. Eli Lilly acquiert le solde du capital de Protomer, en plus des 14% qu'il détenait à la suite d'un investissement initial.



