Lilly and co : Achète les droits exclusifs du procédé Fusogenix

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir acquis auprès d'Entos Pharmaceuticals les droits exclusifs de Fusogenix, un précédé d'administration d'acide nucléique qui pourra être mobilisé dans certaines thérapies.



En effet, 'les thérapies à base d'acides nucléiques sont très prometteuses et surmonter les obstacles liés à leur administration est essentiel pour réaliser leur potentiel', explique en substance Andrew Adams, vice-président chargé de la médecine génique chez Eli Lilly.



Eli Lillyet Entos ont convenu de plusieurs programmes axés sur le développement de véhicules protéo-lipidiques (PLV) chargés de livrer des cargaisons thérapeutiques à certaines cibles localisées dans le système nerveux central ou périphérique.



En contrepartie, Entos recevra un paiement initial de 50millions de dollars, qui comprend une prise de participation deEli Lillydans Entos. Par la suite, Entos pourra recevoir jusqu'à 400 millions de dollars en paiements d'étape potentiels de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances sur le développement et la commercialisation de produits.





