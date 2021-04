Lilly and co : Accords d'achat modifiés avec le gouvernement US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui une modification des accords d'achat passés avec le gouvernement américain au sujet de ses thérapies aux anticorps neutralisants destinées à traiter la Covid-19.



Le contrat d'achat portant sur la livraison de bamlanivimab a été modifié: Eli Lilly fournira de l'étesevimab en complément des doses de bamlanivimab déjà achetées par le gouvernement américain.



Cela met donc fin au contrat d'achat du bamlanivimab seul et annule les 350 856 doses restantes qui devaient être livrées d'ici la fin du mois de mars 2021.



Le bamlanivimab a été le premier anticorps monoclonal neutralisant à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA des États-Unis, précise Eli Lilly.



Le laboratoire a par la suite développé une thérapie s'appuyant sur l'administration conjointe de bamlanivimab et d'étesevimab afin de relever le défi potentiel des variants du SRAS-CoV-2 susceptibles de résister au traitement avec l'un ou l'autre anticorps monoclonal utilisé seul.



