Lilly and co : Accord pour l'acquisition de Sigilon Therapeutics

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord définitif en vue de l'acquisition de Sigilon Therapeutics, une société biopharmaceutique qui cherche à développer des remèdes fonctionnels pour les patients atteints d'un large éventail de maladies aiguës et chroniques.



Depuis 2018, les deux entreprises travaillent ensemble pour développer des thérapies cellulaires encapsulées pour le traitement du diabète de type 1, dans le but de libérer les patients de la gestion constante de la maladie.



Selon les termes convenus, Eli Lilly lancera une OPA à un prix de 14,92 dollars par action payable à la clôture, plus un droit de valeur conditionnelle non négociable (CVR) donnant droit à jusqu'à 111,64 dollars supplémentaires.



La transaction, pour un montant total pouvant atteindre environ 309,6 millions de dollars, devrait être conclue au troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment que le groupe détienne la majorité des actions à la suite de l'OPA.



