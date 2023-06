Lilly and co : Accord pour l'acquisition de DICE

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord définitif pour l'acquisition de DICE, société biopharmaceutique qui s'appuie sur sa plateforme exclusive DELSCAPE pour développer de nouveaux candidats thérapeutiques pour traiter les maladies chroniques en immunologie.



Le laboratoire pharmaceutique lancera une OPA sur toutes les actions en circulation de DICE à un prix d'achat de 48 dollars par action (soit un total d'environ 2,4 milliards de dollars) payable à la clôture.



La transaction n'est soumise à aucune condition de financement et devrait être conclue au troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'apport d'une majorité d'actions à l'OPA et les autorisations au titre de l'antitrust.



