Lilly and co : Accord définitif pour acquérir Akouos

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un accord définitif pour acquérir Akouos, société qui développe un portefeuille de thérapies géniques virales adéno-associées de première classe pour le traitement des affections de l'oreille interne, y compris la perte auditive neurosensorielle.



Selon les termes convenus, il lancera une OPA sur toutes les actions Akouos pour 12,50 dollars par action, plus un droit de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre trois dollars par action, soit une contrepartie totale pouvant atteindre environ 610 millions.



La transaction n'est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, dont l'autorisation antitrust et l'apport de la majorité des actions Akouos.



