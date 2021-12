Lilly and co : Accord de recherche avec Regor Therapeutics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir conclu un accord de collaboration de recherche et de licence pluriannuel avec Regor Therapeutics Group afin de ' découvrir, développer et commercialiser de nouvelles thérapies pour les troubles métaboliques ', comme le diabète et l'obésité.



Selon les termes de l'accord, Eli Lilly disposera d'une licence pour sélectionner la propriété intellectuelle de Regor avec une option pour étendre la licence.



Lilly sera responsable du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation dans le monde entier, à l'exception de la République populaire de Chine, de Macao, de Hong Kong et de Taïwan, où Regor conservera ces droits et responsabilités.



L'accord permettra à chaque entreprise de tirer pleinement parti des composés et des technologies existants des deux parties à l'échelle mondiale pour maximiser le choix de traitement des patients.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.