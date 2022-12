Lilly and co : Accord avec EVA Pharma autour de l'insuline

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce une collaboration avec EVA Pharma visant à fournir un approvisionnement durable en insuline de haute qualité et abordable à au moins un million de personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 dans des à revenu intermédiaire (PRITI), dont la plupart se trouvent en Afrique.



Dans ce cadre, Eli Lilly fournira son ingrédient pharmaceutique actif (API) pour l'insuline à un prix considérablement réduit à EVA Pharma.



Eli Lilly fournira également un transfert de technologie à titre gracieux pour permettre à EVA Pharma de formuler, de remplir et de finir les flacons et les cartouches d'insuline, établissant ainsi la société en tant que fabricant de confiance de ces produits vitaux en Afrique.



EVA Pharma prévoit de commencer la distribution des produits d'insuline fabriqués en Afrique d'ici 18 mois et d'atteindre un million de personnes par an d'ici 2030.



Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'initiative Lilly 30x30, qui vise à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour 30 millions de personnes vivant dans les milieux à ressources limitées, chaque année, d'ici 2030.



