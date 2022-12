Lilly and co : A finalisé l'acquisition d'Akouos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce avoir finalisé l'acquisition d'Akouos.



' Akouos apporte des talents de haut niveau à l'Institut de médecine génétique de Lilly ainsi qu'un important pipeline qui accélèrera encore notre travail pour faire progresser les médicaments génétiques pour les personnes vivant avec des maladies difficiles à traiter ', a déclaré Andrew C. Adams, Ph.D. , vice-président principal de la médecine génétique chez Lilly et codirecteur de l'Institut de médecine génétique.



Eli Lilly avait émis une OPA sur les actions émises et en circulation d'Akouos aux prix de 12.5 $ par action, plus un droit à valeur conditionnelle non négociable ('CVR') pouvant atteindre 3 $ par action.



A expiration de l'offre, 29 992 668 actions ont été valablement apportées, représentant 81,1 % des actions émises et en circulation.



Conformément aux termes de l'Offre, Eli Lilly et sa filiale en propriété exclusive, Kearny Acquisition Corporation, ont accepté le paiement des actions apportées.



