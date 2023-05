Lilly and co : 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a publié aujourd'hui son dernier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui montre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la société en matière de développement durable.



Le rapport souligne la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les activités de l'entreprise de plus de 20% entre 2020 et 2022, malgré une croissance importante de l'entreprise au cours de la même période.



Autre point : Les membres de groupes minoritaires occupent désormais un quart des postes de direction aux États-Unis et les femmes près de la moitié (49 %) de tous les postes de direction dans le monde.



L'amélioration de l'accès à l'insuline de Lilly aux États-Unis, notamment en plafonnant les frais à la charge des patients à 35 dollars ou moins par mois et en réduisant de 70 % le prix des insulines de Lilly les plus prescrites (à compter du quatrième trimestre 2023), est également soulignée.



' La durabilité est essentielle à notre résilience en tant qu'entreprise et est intégrée à la manière dont nous remplissons notre mission, à savoir créer des médicaments qui améliorent la vie des gens ', déclaré James Greffet, responsable ESG de Lilly.



