Lhyfe : Vers un partenariat avec Horisont Energi

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce avoir conclu un protocole d'accord avec Horisont Energi, société norvégienne de transport et de stockage d'énergie propre et de carbone, pour le développement d'usines de production d'ammoniac vert en Europe alimentées par des usines d'hydrogène vert.



A travers cet accord, Lhyfe et Horisont Energi envisagent un premier projet de développement d'usines de production d'hydrogène renouvelable et d'ammoniac vert qui pourrait être localisé dans la partie nord de l'Europe.



Les deux sociétés rechercheront également ensemble des positions stratégiques dans les énergies renouvelables en Europe afin d'identifier les opportunités de projets nouveaux et existants pour les usines d'ammoniac vert à l'échelle industrielle.



