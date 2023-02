Lhyfe : Un second site de production pour l'hydrogène vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé jeudi avoir obtenu le permis de construire pour son second site de production d'hydrogène vert et renouvelable dans le Morbihan, à Buléon.



Lhyfe Bretagne, qui devrait entrer en service au secondsemestre 2023, approvisionnera principalement la mobilité du territoire et les process industriels des entreprises régionales.



Ce projet marque le début d'une longue série de déploiements pour Lhyfe, qui ambitionne de disposer de plus de 3GW de capacités installées à horizon 2030.



Lhyfe Bretagnepourra produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour (5MW).



'Nous avons à coeur de participer, avec nos partenaires publics et privés, à la construction d'une filière industrielle autour de l'hydrogène dans le Morbihan et, plus largement, en Bretagne', souligne Maud Augeai, directrice développement territorial France chez Lhyfe.



Lhyfe Bretagnefait partie du projet Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO), il a bénéficié - dans ce cadre - d'une partie des fonds alloués aux partenaires du projet.



