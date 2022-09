Lhyfe : Un accord avec Plug pour 10 électrolyseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a passé une commande de dix systèmes d'électrolyseurs de type PEM (membrane d'échange de protons) de 5 mégawatts (MW) chacun à Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert.



Ces électrolyseurs, d'une puissance totale de 50 MW (soit l'équivalent de jusqu'à 20 tonnes par jour), permettront de produire de l'hydrogène renouvelable dans plusieurs usines à travers l'Europe. Il s'agit de la plus importante commande d'électrolyseurs jamais réalisée par une entreprise française.



Avec ces électrolyseurs, Lhyfe vise à produire un hydrogène vert renouvelable à partir d'énergie éolienne et solaire destiné au marché européen. Sa livraison débuterait en 2023.



Lhyfe et Plug, qui ont entamé leur relation stratégique en octobre 2021, prévoient aussi de co-développer 300MW de production hydrogène vert renouvelable d'ici 2025.



' La demande d'hydrogène va continuer d'augmenter, en raison de la volonté des secteurs privé et public de décarboner leurs activités afin d'atteindre leurs objectifs de durabilité et accroître leur sécurité énergétique ' a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug.



Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe ajoute: ' Nous avons démontré notre capacité à produire de l'hydrogène vert renouvelable à partir d'énergies renouvelables et la pertinence de notre stratégie visant à déployer de nombreux sites de production d'un hydrogène écologique et accessible partout en Europe. Il est désormais temps de déployer nos projets. '



