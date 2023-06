Lhyfe : Stellantis rejoint la plateforme Lhyfe Heroes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe fait savoir que Stellantis devient partenaire de Lhyfe Heroes, présenté comme ' la première plateforme digitale à destination des initiateurs de projets qui souhaitent se tourner vers l'hydrogène ou qui ont déjà entamé une démarche de transition et cherchent à s'équiper '.



Pour rappel, Stellantis commercialise depuis plus d'une année sa première gamme de fourgons compacts, Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen et Opel Vivaro-e Hydrogen. Actuellement produits en France et convertis à l'hydrogène en Allemagne, ces véhicules seront industrialisés dès 2024, sur le site de Hordain (Hauts-de-France).



Grâce à son partenariat avec Lhyfe Heroes, Stellantis référencera ses différents véhicules avec leurs caractéristiques et informations-clés sur la plate-forme.



' En quelques clics, le visiteur à la recherche d'une flotte de véhicules utilitaires hydrogène pourra alors accéder à toutes les informations sur les différents modèles de fourgons disponibles, et/ou correspondant à ses critères. Il pourra ensuite contacter directement l'entreprise ', explique Lhyfe.



De son côté, Stellantis pourra enrichir sa connaissance des attentes des consommateurs en s'appuyant sur les données d'utilisation de la plateforme.





