Lhyfe : Se lance au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Lhyfe a lancé ses premiers développements au Royaume-Uni. L'entreprise, pionnier mondial et pure player indépendant de l'hydrogène vert renouvelable, met en place une filiale et une équipe britannique dans le nord-est de l'Angleterre afin d'identifier les opportunités de déploiement d'installations de production d'hydrogène vert.



En 2021, Lhyfe a inauguré la première usine au monde à fournir un hydrogène vert renouvelable produit à partir d'éoliennes. Elle compte aujourd'hui plus de 90 projets innovants à travers l'Europe. L'entrée au Royaume-Uni est la dernière étape en date de son développement.



L'entreprise, qui inaugurera en septembre 2022 à Saint-Nazaire le premier démonstrateur de production d'hydrogène offshore, a pour objectif de produire massivement en mer. L'énorme potentiel éolien offshore dont dispose le Royaume-Uni, notamment en mer du Nord, est donc un atout majeur pour l'entreprise.



'La rapidité avec laquelle ce déploiement s'opère confirme l'engouement croissant des pays européens pour l'hydrogène renouvelable. A travers cette filiale, nous allons pouvoir proposer des solutions de décarbonation qui répondent aux usages et contraintes spécifiques du marché britannique', explique Matthieu Guesné, Fondateur et PDG de Lhyfe.



