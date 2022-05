Lhyfe : Projet de production d'hydrogène en Suède

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé mardi qu'il allait s'associer au suédois Trelleborgs Energi dans le cadre de la mise en place d'un projet de production locale d'hydrogène.



Les deux groupes expliquent qu'il ont prévu d'unir leurs forces afin de lancer une phase de pré-étude, avec l'objectif de produire de l'hydrogène renouvelable dans l'extrême sud de la Suède.



Ce projet vise à contribuer à sécuriser l'approvisionnement en hydrogène pour la mobilité et l'industrie au sein du port de Trelleborg, situé dans la région de l'Oresund, non loin des cotes danoises.



Selon les prévisions, le nombre de poids lourds transitant par cette infrastructure devrait en effet passer de 800.000 par an aujourd'hui à 1,8 million en 2026.



L'étude initiale doit porter sur la capacité d'une production d'hydrogène vert de l'ordre de 5 MW, en couvrant des sujets allant de l'approvisionnement en énergie au choix de la technologie, en passant par son emplacement et l'utilisation de la chaleur résiduelle et de l'oxygène.



Les premiers résultats sont attendus dans le courant de l'été.



Introduit en Bourse lundi dernier sur Euronext Paris, Lhyfe accuse pour l'instant un repli de 4,5% depuis son entrée sur le marché, avec un repli de 1,7% aujourd'hui.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.