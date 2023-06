Lhyfe : Projet d'hydrogène vert en Touraine

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce son engagement dans le cadre du projet Hy'Touraine, premier écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable, fondé par quatre collectivités publiques tourangelles et STMicroelectronics Tours.



Ce projet - au service de la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie - comporte la construction, par Lhyfe, du site de production d'hydrogène vert et renouvelable, tandis que Teréga Solutions opèrera les infrastructures de distribution.



'Innovant et ambitieux, le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME à hauteur de 3,4 millions d'euros pour le déploiement progressif des infrastructures, vise à produire jusqu'à deux tonnes d'hydrogène renouvelable par jour', précise la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel