Lhyfe : Prise de participation dans le finlandais Flexens

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé mardi une prise de participation de 49% au capital du finlandais Flexens, spécialisé dans le développement de projets d'hydrogène vert et renouvelable.



Le groupe français - qui cherche à accélérer sa croissance dans les pays nordiques - explique qu'il va ainsi pouvoir s'appuyer sur une équipe de 19 développeurs et d'experts, disposant d'un excellent réseau en Finlande et en Europe du Nord.



Flexens a développé depuis 2018 d'importantes compétences dans la modélisation des systèmes énergétiques et dans le développement de projets et dispose à l'heure actuelle d'un 'pipeline' commercial d'une capacité totale de plus de 1,5 GW en Finlande et à l'étranger.



Lhyhe souligne que ce premier investissement illustre sa volonté de se développer rapidement dans les pays misant sur l'hydrogène vert et renouvelable.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, mais le marché semblait apprécier ce rapprochement puisque Lhyfe s'adjugeait plus de 8% mardi matin à la Bourse de Paris.



