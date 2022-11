Lhyfe : Partenariat avec le port de Saint-Nazaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec le port de Nantes Saint-Nazaire en vue de développer la filière d'hydrogène renouvelable en mer.



Cet accord intervient alors que le producteur d'hydrogène vert a inauguré fin septembre, dans les bassins de Saint-Nazaire, le projet 'Sealhyfe', un prototype de production d'hydrogène renouvelable en mer, d'une puissance de 1 MW, devant être connecté à une éolienne flottante.



La collaboration annoncée aujourd'hui doit permettre d'identifier des espaces et des équipements portuaires susceptibles d'accueillir des prototypes en développement R&D et de tester des solutions innovantes.



Le partenariat porte également sur l'identification des besoins industriels liés à la construction d'équipements destinés à la production massive d'hydrogène en mer et sur les infrastructures portuaires nécessaires à l'intégration de ce matériel.



Enfin, les deux parties ont prévu de conduire des réflexions autour de la question du rapatriement à terre de l'hydrogène renouvelable produit massivement en mer.



L'idée est de définir les besoins industriels, logistiques nécessaires à la réception et à l'injection du gaz au sein du réseau terrestre.



