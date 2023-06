Lhyfe : Accord de collaboration dans la péninsule ibérique

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce avoir signé un accord de collaboration avec l'énergéticien espagnol Capital Energy pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal.



Selon les termes de l'accord, les deux entreprises développeront des unités de production d'hydrogène sur une sélection de sites où Capital Energy développe actuellement des parcs éoliens offshore.



Capital Energy dispose d'un pipeline de développement de plus de 7,5 gigawatts (GW) dans les deux pays. Cet accord de collaboration entre Capital Energy et Lhyfe pourrait être étendu à d'autres zones géographiques à l'avenir.



