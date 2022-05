Lhyfe : Le producteur d'hydrogène vert Lhyfe fait son entrée à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - Remplacer l'hydrogène gris, produit à partir d'énergies fossiles, par de l'hydrogène vert, c'est la promesse ambitieuse de Lhyfe, qui s'introduit en Bourse ce lundi en vue de déployer ses unités de production et de devenir un leader du marché. Les premières cotations sont en hausse par rapport à un prix d'introduction fixé en bas de fourchette à 8,75 euros.

Lhyfe a réussi à déjouer les éléments et le contexte de marché rendu délicat par l'inflation et les tensions géopolitiques pour faire ses premiers pas en Bourse lundi. Les premières cotations sous forme de "promesses d'actions" sont encourageantes avec un titre qui progresse de 1,01% à 8,889 euros vers 10h30.

L'opération a bénéficié du soutien d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, témoignant de leur confiance dans le modèle et les perspectives de croissance de Lhyfe, explique la société dans son communiqué publié vendredi soir.

Malgré le soutien de ses investisseurs, l'introduction en Bourse n'a pas fait le plein puisque le prix a été fixé dans le bas de la fourchette comprise entre 8,75 et 11,75 euros. Mais le contrat est rempli pour la direction, qui se dit " fière" d'avoir réussi à partager cette ambition auprès de ses nouveaux investisseurs et "reconnaissante" pour leur contribution au succès de cette introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. La société rejoint ainsi Haffner Energy, un autre acteur de la transition énergétique, introduit en Bourse en février dernier.

110 millions d'euros levés

Le groupe est ainsi parvenu à lever 110 millions d'euros, un montant pouvant être porté à 124 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Les fonds levés à l'occasion de cette introduction en Bourse permettront à la société de devenir "un leader européen indépendant de la production d'hydrogène vert onshore", en s'appuyant sur les 93 projets actuellement dans son pipeline commercial. Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est un producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène vert est un pilier majeur de la transition énergétique. Il joue un rôle clé pour réduire les émissions de CO2 et ainsi accompagner la décarbonation de l'industrie et de la mobilité en venant se substituer à l'hydrogène gris carboné et aux énergies fossiles.

L'hydrogène vert produit par Lhyfe est issu d'unités de production locales et décentralisées, en connexion directe avec des parcs d'énergie renouvelable quand cela est possible. Il est vendu directement à l'utilisateur final, parmi lesquels des acteurs de la mobilité (agglomérations, transporteurs, plateformes de logistique, etc.) et des industriels de la chimie (production d'ammoniac et de méthanol), de l'acier ou du verre.

Une présence dans 10 pays

Le société est déjà présente dans 10 pays (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Espagne et Portugal). Elle a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021.

Lhyfe dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets, répartis dans 11 pays et dont la date de mise en production est comprise entre 2022 et 2028. Par ailleurs, le groupe est engagé depuis 2019 dans un programme de recherche qui devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022.

La direction de Lhyfe ambitionne de "s'affirmer comme un acteur majeur de la décarbonation des secteurs de la mobilité lourde et de l'industrie et devenir un leader européen indépendant sur le marché de l'hydrogène vert". A cet effet, la start-up nantaise développe "une stratégie fondée sur un déploiement rapide et massif de sites de production d'hydrogène vert onshore de manière à développer des unités qui pourront atteindre jusqu'à plusieurs centaines de MW au-delà de 2025."

S'appuyant sur les 93 projets actuellement dans son pipeline commercial, représentant une capacité totale de production installée de plus de 4,8 GW (soit une production d'hydrogène vert de plus de 1.615 tonnes/jour), Lhyfe s'est fixé comme objectif de disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 à partir uniquement d'unités onshore.

Un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros espéré à horizon 2026

Lhyfe a pour objectif de déployer une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 et de réaliser, pour l'exercice 2026, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millions d'euros avec un Ebitda groupe à l'équilibre, sur la base d'une capacité installée totale de 200 MW.

À l'horizon 2030, la société se fixe comme objectif de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW. A long terme, Lhyfe vise une marge d'Ebitda groupe supérieure à 30%.

Le règlement-livraison des actions interviendra le lendemain, soit le 24 mai. Les négociations des actions démarreront le 25 mai 2022 sur une ligne de cotation intitulée "Lhyfe".

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse