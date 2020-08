Lexibook linguist. : Hausse de +9,2% des revenus trimestriels

(CercleFinance.com) - Le groupe Lexibook annonce ce vendredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +9,2%, porté à 2,85 millions d'euros.



'Le chiffre d'affaires sur le premier trimestre ressort en hausse, et ce malgré un impact important lié à la crise sanitaire, les principaux clients spécialistes du jouet étant fermés sur une bonne partie du trimestre', commente le groupe.



Lexibook apprécie, notamment, 'l'essor des ventes sur les robots Powerman, les dictionnaires électroniques et des produits à licence', et les 'premières livraisons des produits sous licence Nintendo'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LEXIBOOK LINGUIST. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok