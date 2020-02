Lexibook linguist. : En hausse malgré une dégradation de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Lexibook avance ce mercredi de +1,8%, malgré l'analyste EuroLand Corporate, qui revoit ce jour sa recommandation et son objectif de cours sur celui-ci, après 'une publication du CA T3 2019/20 en dessous des attentes', marquant 'une rupture de la dynamique'.



'Après un CA S1 de bonne facture, Lexibook publie un CA T3 en baisse de 9,9% à 11,6 ME et un CA 9m de 21,4 ME (+8,4%), en dessous de nos attentes. Le trimestre a été grevé par la non-reconduction d'un contrat avec un distributeur allemand pour un montant de 2 ME (+7% en dehors de ce contrat). Lexibook est par ailleurs confronté à la bascule de la distribution physique vers le digital. La forte croissance de ce dernier ne compensant pas encore la décroissance du physique', retient le broker.



L'objectif de cours d'EuroLand Corporate passe ainsi à 1,25 euro (vs 1,45 euro), pour une recommandation à 'Accumuler' (vs 'Achat').



