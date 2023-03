Lepermislibre : Une proposition de loi pour faciliter l'accès au permis de conduire fait flamber Lepermislibre en Bourse

(BFM Bourse) - Auteur d’un parcours difficile depuis ses premiers pas boursiers, Lepermislibre progresse fortement ces derniers jours. Le titre est recherché, alors qu’une proposition de loi visant à faciliter l’accès au permis est actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale. Une aubaine pour Lepermislibre dont deux-tiers environ des paiements des candidats souscrivant aux offres de la société se font via le CPF.

Lepermislibre appuie sur l’accélérateur mardi. Le titre de du spécialiste de l'apprentissage de la conduite en ligne progresse de 11% sur les 3 euros, portant ses gains à plus de 50% sur les cinq dernières séances.

Le dossier reprend donc le chemin de la hausse après connu un parcours boursier difficile depuis son introduction en Bourse mi-février. Le titre du spécialiste de l’apprentissage de la conduite en ligne a lâché près de 50% de sa valeur sur le premier mois de cotation. Jusqu’à inscrire un plus bas historique à 1,97 euro le 20 mars dernier, à comparer avec un prix d’introduction fixé à 3,8 euros.

Le dossier est soutenu par des nouvelles favorables pour le secteur de l’apprentissage de la conduite. Lundi, une proposition de loi a été présentée à l’Assemblée nationale visant à "rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide", comme l'indique son auteur, le député Renaissance Sacha Houlié.

Un permis moins cher et plus simple

En moyenne, les candidats et candidates qui souhaitent décrocher le précieux sésame doivent débourser 2.000 euros pour obtenir leur permis B. Un tarif dissuasif pour de nombreux candidats pour qui l’obtention de la petite carte rose constitue une véritable épreuve vers l'intégration sociale et professionnelle.

"Ce sésame est aujourd’hui jugé indispensable pour 86% des jeunes de 18 à 26 ans car il est à la fois un passeport pour l’emploi, facilite l’insertion sociale et économique et est synonyme d’autonomie et d’indépendance pour le lauréat", notait le Lepermislibre à l’occasion de son introduction en Bourse.

Outre le prix, l’autre écueil généralement cité par les candidats au permis est la longueur des délais pour passer l’examen. La proposition de loi prévoit donc faciliter les démarches administratives, recenser les aides aux permis et habiliter des agents publics ou contractuels pour pallier le manque d’examinateurs du permis de conduire. Et ainsi raccourcir les délais.

Pour le Lepermislibre, cette proposition de loi serait la bienvenue alors que les deux-tiers environ des paiements des candidats souscrivant aux offres de la société se font via le compte personnel de formation (CPF). Le CPF a en effet permis de financer 322.000 permis de conduire en 2021, soit 28% des permis délivrés cette année-là, les deux tiers des bénéficiaires étant des personnes âgées de moins de 35 ans.

Devenir le leader français de l'enseignement de la conduite

Lors de la présentation de son introduction en Bourse, Lepermislibre avait indiqué vouloir doubler sa part de marché à l'horizon 2025 pour la porter de moins de 1% actuellement à plus de 2% à cette date. Son chiffre d'affaires serait alors compris entre 45 et 50 millions d'euros, selon son document d'enregistrement. Lepermislibre est la première auto-école en ligne, agréée par l’Etat dès 2014

Elle prévoit également de densifier son maillage géographique en s'attaquant désormais aux villes de moins de 50.000 habitants où Lepermislibre n’est pas ou peu présent. L'entreprise compte aussi développer son réseau d’enseignants partenaires dans les villes de plus grande taille où la société est déjà implantée.

Reste que pour l'heure la société n'a pas encore atteint la rentabilité. Sa perte d'exploitation s'est établie à 605.000 euros en 2021 et 714.000 euros en 2020, la perte nette s'est inscrite à 632.000 euros et 867.000 euros pour ces deux exercices respectifs. Lepermislibre compte atteindre le point mort, c'est-à-dire le seuil de rentabilité au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda), d'ici à fin 2024.

Pour la première fois en tant que société cotée, Lepermislibre communiquera à la fois ses comptes annuels 2022 ainsi que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023, le 6 avril prochain.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse