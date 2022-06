Laurent-perrier : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Laurent-Perrier avec un objectif de cours rehaussé de 119 à 125 euros, dans le sillage de prévisions de BPA 2022/23 et 2022/24 relevées de 9% en moyenne pour le groupe de champagne.



'Nous continuons de penser que Laurent-Perrier demeure bien positionné pour bénéficier des mêmes relais de croissance du marché que sont l'export et le haut de gamme, un segment où la consommation est moins sensible au prix', juge l'analyste.



'En outre, le groupe est à même de se montrer résilient en temps de crise comme cela fut le cas durant la période Covid grâce notamment à un bilan solide. Au cours actuel, le titre se traite avec une décote de 31% par rapport à son historique', poursuit-il.



