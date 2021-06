Laurent-perrier : Gagne près de 3%, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier gagne près de 3% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui maintient son conseil de 'surperformance' sur lla valeur, tout en relevant son objectif de cours de 103 à 109 euros.



Le bureau d'analyses estime qu'après un exercice 2020/21 'atypique', la progression de la marge en 2021/22 sera difficile mais justifiée. En effet, 'le niveau de marge opérationnelle publiée en 2020/21 de 21.1% et de 22.6% pour le champagne est exceptionnel et n'est pas extrapolable', poursuit l'analyste.



Oddo indique maintenir, à ce stade, ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires sur l'année de 11% dont 11,7% en lfl pour le champagne.



Par conséquent, l'analyste relève sa séquence des BPA 2021/22 et 2022/23 de respectivement 16 et 10%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel