Laurent-perrier : Gagne plus de 1%, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier gagne plus de 1% à Paris, profitant d'une analyse de Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 117 à 125 euros, mettant en avant un 'fort redressement de l'activité avec gains de parts de marché' après les résultats semestriels de la semaine passée.



'L'incertitude entourant l'évolution de la situation sanitaire pourrait mettre les valeurs du secteur champagne sous pression à court terme', reconnaît l'analyste, qui remonte cependant ses estimations pour le groupe en 2021-22 et 2022-23.



Il pense toutefois que 'Laurent-Perrier a les qualités pour profiter du rebond du marché du champagne et de sa premiumisation notamment à l'international', et que 'le groupe a démontré une bonne capacité d'adaptation et résilience en temps de crise'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.