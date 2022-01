Lagardere : Nomination d'une nouvelle secrétaire générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination de Pauline Hauwel en qualité de secrétaire générale, succédant à Pierre Leroy, qui exerçait cette fonction en plus de son mandat de co-gérant puis de directeur général délégué du groupe.



Rattachée à la direction générale et jusqu'alors secrétaire générale adjointe, elle supervisera les fonctions gouvernance, affaires juridiques, communication institutionnelle, RSE, risques, compliance et contrôle interne, immobilier, systèmes d'information.



Pauline Hauwel est membre du comité exécutif depuis 2021 et secrétaire du conseil d'administration de Lagardère. Après un début de carrière en cabinet d'avocats aux Etats-Unis, elle a rejoint le groupe en 2005.



