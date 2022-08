Kpn kon : Finalisation du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - KPN a annoncé vendredi la finalisation de son programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, démarré en février dernier et bouclé hier.



L'opérateur télécoms néerlandais dit avoir acquis, dans le cadre de ce programme, un total ajusté de 92,84 millions de ses propres actions pour un prix moyen ajusté de 3,23 euros par titre.



Dans un avis financier, KPN dit avoir l'intention de procéder à l'annulation de 91,84 millions d'actions afin de réduire son capital et d'en garder un million en vue de récompenser ses équipes dans le cadre de plans d'actionnariat salarié.



Sur les quatre derniers jours du programme, c'est-à-dire de lundi à jeudi, KPN dit avoir dépensé 71,6 millions d'euros pour l'acquisition de titres sur la base d'un prix unitaire de 3,18 euros.



