Jc decaux sa. : Vend sa part de 25% dans Russ Outdoor

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé mardi la vente de sa participation minoritaire de 25% au sein de Russ Outdoor, le numéro un de la communication extérieure en Russie.



Le groupe français indique avoir cédé ses parts dans ROOH, la société holding des activités de Russ Outdoor en Russie, à Stinn, l'actionnaire principal de ROOH.



JCDecaux explique avoir eu l'opportunité de se désengager suite à la sortie des actionnaires minoritaires de ROOH en octobre dernier, et en raison de l'incertitude entourant la consolidation du marché russe dans l'environnement post-Covid-19.



L'opération s'est réalisée sur la base d'un prix de 2,6 milliards de roubles, soit environ 32 millions d'euros, précise le groupe dans un communiqué.



JCDecaux avait pris 25% de Russ Outdoor en 2012 avec l'idée de se renforcer sur le deuxième plus grand marché de la publicité extérieure en Europe, qui revêtait pour lui une importance 'stratégique'.



Dans le cadre de cette transaction, JCDecaux avait apporté ses actifs russes à Russ Outdoor.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JC DECAUX SA. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok