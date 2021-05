Jc decaux sa. : Partenariat avec la plateforme Hello Planet

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé lundi un partenariat avec Hello Planet afin de faire connaître les initiatives de cette plateforme qui cherche à sensibiliser le grand public sur les enjeux environnementaux et sociaux.



Aux termes de l'accord, le groupe de communication extérieure va mettre à disposition ses écrans digitaux urbains pour la diffusion des vidéos de la plateforme.



Hello Planet aide les ONG à financer leurs projets grâce à la publicité solidaire, chaque visionnage permettant de cumuler un nombre de points ensuite transformés en euros en vue d'alimenter les projets.



Il s'agit, en quelque sorte, d'un système de dons gratuits, financés par la publicité.



