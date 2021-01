Jc decaux sa. : En retrait avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - JCDecaux cède 1% sur fond d'une dégradation de conseil chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' sur le titre du spécialiste de la communication en extérieur, avec un objectif de cours de 18 euros, dans une note plus générale sur le secteur des médias.



'2021 ne ressemble pas à 'l'année de reprise' que nous avions initialement prévue pour le secteur des médias, mais à un hybride qui devrait faire figure de période d'échauffement pour une année 2022 plus normalisée', estime le broker dans le résumé de sa note.



