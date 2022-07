Jc decaux sa. : Contrat de 15 ans pour le métro de Shanghai

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir signé un contrat de 15 ans portant sur l'extension de l'exploitation publicitaire sur les lignes 1 à 13 du métro de Shanghai ainsi que sur cinq nouvelles lignes, contrat qui sera opéré en joint-venture avec Shanghai Shentong Assets Management.



Ce métro compte 503 stations avec une moyenne de 11 millions de passagers quotidiens en 2021. Le contrat porte sur plus de 12.000 emplacements publicitaires rétro-éclairés, ainsi qu'environ 500 écrans digitaux, les formats événementiels, la publicité dans les trains.



JCDecaux souligne être présent dans 12 villes chinoises et opérer la publicité de 47 lignes de métro à Shanghai, Canton, Chongqing, Hong Kong, Nankin, Pékin, Suzhou et Tianjin, avec une audience quotidienne de 35 millions de passagers en 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

