Jc decaux sa. : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur JCDecaux, tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 25 à 20 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier justifie sa décision par les signes d'affaiblissement de la conjoncture économique, qui devrait d'abord venir affecter les activités américaines et européennes du groupe.



Mais Berenberg manifeste aussi son inquiétude concernant le marché chinois, qui représentait 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise avant le Covid, un niveau qui a été divisé par deux avec l'impact de la pandémie.



L'analyste fait néanmoins valoir que l'action du numéro un mondial de la communication extérieure se traite aujourd'hui sur le même ratio Valeur d'entreprise/marge opérationnelle que lors de la crise financière de 2008, alors même que la Chine procède à une réouverture (graduelle) de son économie et que le secteur du voyage se redresse, souligne-t-il dans sa note.



