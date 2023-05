Jc decaux sa. : Avec des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre, JCDecaux trébuche en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'affichage publicitaire extérieur table sur une croissance de son chiffre d'affaires ajusté au deuxième trimestre d'environ 9% en données comparables, quand le consensus attendait 11%.

Le rebond attendu en Chine doit porter l'activité de JCDecaux cette année, ce qui a d'ailleurs justifié un net regain d'optimisme de la part des analystes sur la valeur ces derniers mois. Mais ce vent favorable ne se fera vraiment sentir qu'à partir du deuxième trimestre.

Pour l'heure, sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ajusté du groupe a chuté de 14% en Chine en données comparables, l'inflexion de la mauvaise tendance ne s'étant observé qu'à partir de mars dans ce pays. Néanmoins la banque UBS tablait sur un plongeon encore plus prononcé, avec une chute de 22%.

JCDecaux ne donne pas la répartition de ses revenus dans la deuxième économie mondiale. Mais les analystes estiment que la Chine représente environ 20% du chiffre d'affaires du groupe. La société est notamment présente dans les aéroports et métros des grandes métropoles du pays.

Une croissance supérieure aux attentes au premier trimestre

Plus largement, le chiffre d'affaires ajusté du groupe a progressé de 5% sur les trois premiers mois de l'année, en données comparables, pour s'établir à 721,3 millions d'euros. Une croissance appréciable au regard des baisses de revenus accusées par plusieurs groupes dans le secteur des médias (comme TF1 et M6). Cette progression s'avère par ailleurs supérieure au consensus des bureaux d'études qui tablaient sur une progression de 3,2%, selon UBS.

Les revenus ont notamment été portés par le digital, en croissance de 13,6% en données comparables. La division transport (affichage dans les aéroports, les gares, les métros) a progressé de près de 8% "reflétant un rebond important du trafic aérien de passagers et du trafic des réseaux de transports en commun", note l'entreprise.

Si l'activité du début d'année s'avère donc globalement satisfaisante, il n'en est pas toute à fait de même pour les prévisions du groupe pour son deuxième trimestre.

Contrat non renouvelé

Pour les trois mois en cours, JCDecaux a indiqué tabler sur une croissance en données comparables de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 9%, "portée principalement par la forte croissance du digital et la reprise progressive de notre activité en Chine alors que la dynamique commerciale demeure solide dans la plupart des zones géographiques", fait valoir la société.

Sauf que les analystes attendaient davantage, UBS évoquant un consensus qui tablaient sur une progression de 11%.

JCDecaux explique que si le trafic aérien domestique devrait avoir presque achevé son rétablissement en Chine au deuxième trimestre, il n'en sera pas de même pour le trafic international en raison du nombre réduit de vols vers et en provenance de l'étranger. Surtout la croissance en Chine sera également affectée par le non-renouvellement d'un contrat sur le terminal 2 international de l'aéroport de Guangzhou (Canton) "ainsi que par notre décision mutuelle de mettre fin à notre joint-venture avec le métro de Canton", explique JCDecaux.

A la Bourse de Paris, l'action JCDecaux souffre, cédant plus de 4,6% vers 11h50 et accusant la deuxième plus forte baisse du SBF 120.

"La légère déception sur la prévision du deuxième trimestre est sanctionnée. Par ailleurs l'annonce du non-renouvellement de contrat à Canton peut peut-être soulever des interrogations sur le positionnement concurrentiel du groupe en Chine. Mais vu la bonne dynamique du groupe sur le début d'année, la chute du titre me semble exagérée", estime un analyste.

UBS de son côté nuance la déception en rappelant que le groupe fait preuve d'une grande prudence sur ses perspectives d'un trimestre à l'autre, depuis maintenant 9 trimestres.

