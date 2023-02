Jacques bogart : Bien orienté avec sa croissance du 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bogart avance de près de 3% après l'annonce par le fabricant et distributeur de parfums et de produits cosmétiques de luxe, d'un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres (+12,4%) pour le quatrième trimestre 2022, à 94,6 millions d'euros.



Le pôle fragrances et cosmétiques (+15,4%) a poursuivi sa bonne dynamique, porté par des lancements sur ses marques phares en fin d'année, tandis que le pôle beauty retail (+11,7%) a profité d'effets de périmètre et du dynamisme de certains pays hors France.



Au final, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 293 millions d'euros (+19,2%). Toutefois, comme annoncé, Bogart a enregistré une baisse de la rentabilité de son réseau de magasins en France qui aura des impacts sur ses résultats de l'exercice 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel