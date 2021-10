Itesoft : Après SQLI, l'éditeur de logiciels Itesoft va faire l'objet à son tour d'une OPA

(BFM Bourse) - Les principaux dirigeants et actionnaires historiques de l'éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier, spécialisé dans les domaines de l’expérience client, de l’excellence opérationnelle et de la relation fournisseur, ont décidé de se coordonner pour simplifier la gouvernance afin de redéployer l'activité. Fort de 76,16% du capital, le concert va lancer une offre sur les parts minoritaires.

La vague des OPA dans l'univers des entreprises de services numériques (ESN) se poursuit à marche forcée. Quelques jours après l'annonce d'une offre de rachat sur SQLI de la part de son actionnaire de référence, c'est Itesoft qui fait l'objet d'une proposition de la part d'un concert formé par ses principaux dirigeants. L'offre valorise Itesoft 4 euros par action, entraînant mardi une flambée du cours de 16,57%, alignant au portage près (3,94 euros) l'action sur le prix attendu.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans un communiqué publié vendredi matin, Itesoft a fait part de la signature entre le président et fondateur d'Ubisoft, Didier Charpentier -au travers de sa holding CDML, actionnaire majoritaire d’Itesoft-, la Société Financière d'Investissement pour l'Innovation (SF2I, regroupant les principaux cadres dirigeants et administrateurs), et certains autres actionnaires historiques et membres du comité de direction de la signature d'un pacte d’actionnaires visant à mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de l'entreprise.

Les signataires de ce pacte "constatent un repli du chiffre d’affaires d'Itesoft depuis 2018. Elles souhaitent poursuivre la stratégie du groupe et accompagner le redéploiement des ressources de l’entreprise vers l’accroissement de l’offre commerciale afin de consolider la position d’Itesoft sur son marché".

"Contrôler durablement" le groupe

"Les parties au pacte entendent donc contrôler durablement et ensemble la conduite des affaires d’Itesoft". Cela signifie que ces actionnaires se concerteront préalablement à toute décision du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires d’Itesoft, en particulier pour ce qui concerne la définition de la stratégie, de la gestion, des politiques opérationnelles et financières de la société.

La volonté de mettre en place une stratégie unifiée constitue donc ce qu'on appelle une action de concert, les concertistes détenant en l'occurrence 76,16% du capital et 89,22% des droits de vote. Ce qui conformément à la réglementation boursière entraîne obligatoirement le lancement d'une offre publique sur le solde du capital (la législation offre ainsi une porte de sortie aux minoritaires qui de facto perdent la capacité d'influer sur les décisions, le concert s'exprimant d'une seule voix avec une majorité écrasante).

Si, au terme de l'OPA que lancera CDML pour le compte du concert, celui-ci atteint le seuil de 90% du capital, il procèdera en outre au retrait obligatoire de la cote.

Une prime de 19%

Le prix envisagé de 4 euros par action Itesoft dans le cadre de l’offre à venir, soumise à l'autorisation de l'AMF, représente une prime de 19,33% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 30 derniers jours de bourse et une prime de 18,34% par rapport au cours de clôture de jeudi.

Un expert indépendant, le cabinet Paper Audit & Conseil, sera chargé de rendre un rapport sur le caractère équitable des conditions de l’offre, y compris dans la perspective d’un retrait obligatoire.

En cas de succès de l'opération, les concertistes procèderaient à la transformation du statut juridique en société par actions simplifiée (SAS) avec un conseil d'administration de cinq membres, qui pourra prendre rapidement les décisions courantes.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse