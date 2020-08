It link : Transfert sur Euronext Growth le 1er septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IT Link annonce que sa demande d'admission de ses titres sur Euronext Growth Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 25 août. Leur radiation d'Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris est prévue le 1er septembre avant l'ouverture.



Pour rappel, la société de services du numérique spécialiste des systèmes connectés avait annoncé le 28 avril son intention de transférer la cotation de ses actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Ce transfert vise à permettre à IT Link d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



