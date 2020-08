It link : Recul organique de 4,4% du CA semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au titre du premier semestre 2020, le groupe de services du numérique IT Link annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de près de 24 millions d'euros, en recul organique de 4,4% comparé à la période correspondante en 2019.



Le chiffre d'affaires du second trimestre affiche un retrait de 20,2%, avec des pertes d'activité des mois d'avril et mai, particulièrement affectés par les mesures de confinement, en partie été compensées par une reprise au mois de juin plus dynamique que prévue.



'Sur le second semestre, cette dynamique de reprise doit encore s'amplifier pour envisager un retour à un niveau d'activité d'avant crise en fin d'année. A plus long terme, un retour à une croissance forte reste sujet à l'évolution du contexte économique', ajoute la société.



