Ipsen : Présente l'essai de phase III NAPOLI 3

(CercleFinance.com) - Ipsen présente à l'ASCO GI l'essai de phase III NAPOLI 3 sur le régime d'Onivyde®, qui a donné des résultats positifs en termes de survie dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique non traité auparavant.



Le traitement expérimental Onivyde® (injection de liposomes d'irinotécan) dans le régime de traitement NALIRIFOX a démontré des améliorations statistiquement significatives de la survie globale et de la survie sans progression par rapport au nab-paclitaxel plus gemcitabine avec un profil de sécurité gérable.



' Ces résultats représentent une avancée potentielle dans un cancer agressif et difficile à traiter ' indique le groupe.



