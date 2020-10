Ipsen : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Ipsen avec un objectif de cours abaissé de 100 à 94 euros, avant la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre que le bureau d'études attend en hausse de 2,6%, soit un niveau proche de 661 millions d'euros.



'Après échange avec la société, il nous apparaît que le troisième trimestre devrait être peu dynamique', juge l'analyste, ajoutant que 'cette publication ne devrait pas permettre au consensus d'être plus offensif dans ses anticipations pour 2020'.



'Le risque principal du quatrième trimestre porte à présent, à notre sens, sur les possibles décisions relatives aux prix des médicaments aux Etats-Unis, à la suite des élections présidentielles', estime-t-il par ailleurs.



