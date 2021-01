Ipsen : Nouvelles analyses de données positives sur Dysport

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que de nouvelles analyses de données issues d'études pivotales de phase III mettent en évidence la durée d'action prolongée de Dysport dans cinq indications thérapeutiques, avant le congrès virtuel TOXINS 2021 qui se tiendra du 16 au 17 janvier.



Ces analyses comprenaient des essais et études d'extension dans la dystonie cervicale (CD), la spasticité des membres inférieurs (ALL) et supérieurs (AUL) chez l'adulte, et la spasticité des membres inférieurs (PLL) et supérieurs (PUL) chez l'enfant.



Le laboratoire pharmaceutique souligne qu'elles révèlent qu'une grande proportion des patients n'ont pas eu besoin de re-traitement pendant 12 semaines ou plus (16 semaines ou plus pour la spasticité des membres supérieurs chez l'enfant).



