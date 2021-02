Ipsen : Hausse de 8% du BPA des activités en 2020

(CercleFinance.com) - Ipsen publie pour 2020 un BPA des activités en hausse de 8,4% à 7,31 euros et une marge opérationnelle des activités à 32% (+1,6 point) pour des ventes en croissance de 0,6% à 2,59 milliards (+3% à taux de change constant), tirée par la médecine de spécialité.



Revendiquant en outre une structure financière solide, le laboratoire pharmaceutique va proposer un dividende aux actionnaires d'un euro par action au titre de l'exercice 2020, montant inchangé par rapport à l'année précédente.



Ipsen anticipe pour l'année 2021 une croissance des ventes supérieure à 4% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes. Il accordera la priorité à l'exécution de sa nouvelle stratégie.



