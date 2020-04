Ipsen : Don à l'Institut Pasteur contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Afin de répondre aux enjeux de la crise sanitaire, Ipsen annonce un don de deux millions d'euros à l'Institut Pasteur pour soutenir la recherche sur le Covid-19, budget qui sera versé dans les tous prochains jours.



'Dès janvier, l'Institut Pasteur a constitué à Paris une force de 300 collaborateurs dans la lutte contre le coronavirus, soutenue également par les équipes du réseau international des Instituts Pasteurs', souligne le groupe biopharmaceutique.



Ces chercheurs travaillent sur 21 projets scientifiques destinés à la connaissance du virus et de sa pathogénicité, le développement d'outils de recherche, de candidats vaccins et médicaments, de tests sérologiques pour le diagnostic, et de recherches épidémiologiques.



