Ipsen : Croissance de 14,6% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Ipsen publie un résultat net des activités en croissance de 14,6% à 563 millions d'euros au titre de l'année écoulée, soit 6,74 euros par action, et une marge opérationnelle des activités à 30,4% des ventes, en hausse de 0,7 points.



A 2.576,2 millions d'euros, les ventes du laboratoire pharmaceutique ont augmenté de 15,8% en publié et de 14,8% à taux de change et périmètre constants, tirées par les ventes de médecine de spécialité (+17,2%) alors que les ventes de santé familiale on baissé (-1,2%).



Ipsen va proposer un dividende stable à un euro par action au titre de 2019. Il déclare viser pour 2020 une croissance des ventes supérieure à 6% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités d'environ 30% des ventes.



Le groupe a revu ses perspectives pour 2022 compte tenu des derniers développements de son activité, et table désormais sur des ventes supérieures à 2,8 milliards d'euros et sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 28% des ventes nettes.



