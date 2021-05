Ipsen : Barclays relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur Ipsen, qu'il porte de 89 à 92 euros, dans la foulée de résultats de premier trimestre jugés 'solides'.



Le bureau d'études britannique - qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre - évoque un trimestre robuste simplement entaché par les performances décevantes de Somatuline, le premier actif du groupe.



Les ventes du médicament ont été affectées par le ralentissement du marché consécutif à l'épidémie et, dans une moindre mesure, par l'apparition d'un générique baptisé 'octreotide' sur le marché européen, fait-il valoir.



Barclays rappelle également que l'antitumoral avait fait l'objet d'un restockage qui avait sans doute été sous-évalué au cours du premier trimestre de l'an dernier.



