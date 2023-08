Ipsen : AlphaValue relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mardi sa recommandation sur le titre Ipsen à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'ici, évoquant une 'séduisante petite valeur pharmaceutique'.



'Après une fin d'exercice 2022 prometteuse, suivie d'une vigoureuse performance au premier semestre, nous relevons notre objectif de cours de 23%, grâce à un robuste pipeline conjugué à des résultats cliniques encourageants ces derniers mois, à des essais favorables attendus dans les prochains mois et à un bilan solide', conclut-il.



Sa cible remonte ainsi à 168 euros contre 137 euros précédemment.



